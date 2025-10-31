O Brasil tenta reagir à desvantagem imposta após os Estados Unidos reduzirem as tarifas de importação sobre produtos chineses de 57% para 47%, enquanto os itens brasileiros continuam enfrentando alíquotas de até 50%. A decisão, firmada em acordo entre Donald Trump e Xi Jinping, colocou o país em posição menos favorável no comércio com os EUA.
Leia mais: EUA: minerais críticos e terras raras podem entrar em negociações
O governo Lula tenta negociar redução das tarifas, após o presidente americano ter endurecido as taxas contra o Brasil sob a justificativa de “caça às bruxas” contra Jair Bolsonaro. Lula se reuniu com Trump na Malásia no último domingo (26) para discutir a questão e afirmou que “o que importa em uma negociação é olhar para o futuro”.
Os dois governos iniciaram conversas bilaterais, com reuniões lideradas pelo chanceler Mauro Vieira e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Ainda não há data para novo encontro, mas o Brasil tenta incluir setores mais atingidos, como o agronegócio e a indústria.
O acordo entre Trump e Xi prevê, além da redução de tarifas, que a China retome a compra de soja americana, colabore no combate ao tráfico de fentanil e mantenha o fluxo de exportação de terras raras - insumos estratégicos que também são produzidos no Brasil.
*Com informações da Reuters e do G1