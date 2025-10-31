O Brasil tenta reagir à desvantagem imposta após os Estados Unidos reduzirem as tarifas de importação sobre produtos chineses de 57% para 47%, enquanto os itens brasileiros continuam enfrentando alíquotas de até 50%. A decisão, firmada em acordo entre Donald Trump e Xi Jinping, colocou o país em posição menos favorável no comércio com os EUA.

O governo Lula tenta negociar redução das tarifas, após o presidente americano ter endurecido as taxas contra o Brasil sob a justificativa de “caça às bruxas” contra Jair Bolsonaro. Lula se reuniu com Trump na Malásia no último domingo (26) para discutir a questão e afirmou que “o que importa em uma negociação é olhar para o futuro”.