O Palmeiras surgiu imponente no gramado do Allianz Parque, goleou a LDU por 4 a 0 em uma noite mágica prevista por Abel Ferreira e conseguiu, de maneira heroica após tomar 3 a 0 na ida, voltar para uma final de Libertadores após um hiato de três edições.

Sosa e Bruno Fuchs iniciaram a contagem para o alviverde, e Raphael Veiga, duas vezes, virou o placar agregado na etapa final. Reservas no jogo da semana passada, os dois primeiros foram apostas na escalação de Abel, que voltou a brilhar quando acionou o meio-campista.

O Palmeiras vai disputar o título com o Flamengo, que superou o Racing na outra semifinal. Paulistas e cariocas, aliás, já mediram forças na decisão da Libertadores de 2021, com vitória alviverde na prorrogação.