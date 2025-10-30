Quatro cruzes cobertas com camisas das polícias Militar e Civil foram fincadas nas areias da praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, no fim da tarde desta quinta-feira (30). A homenagem da ONG Rio de Paz lembrou os quatro agentes mortos durante a Operação Contenção, deflagrada na terça (28) nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou 121 mortos, segundo balanço do governo fluminense.

As cruzes traziam fotos dos sargentos Heber Carvalho da Fonseca, 39, e Cleiton Serafim Gonçalves, 40, ambos do Bope, além dos policiais civis Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51, conhecido como Máskara, e Rodrigo Velloso Cabral, 34. As imagens foram colocadas abaixo das camisas que representavam as corporações.

Horas antes, os corpos dos dois militares haviam sido velados na sede do Bope, em Laranjeiras, na zona sul, em cerimônia que reuniu colegas de farda, familiares e autoridades. O secretário da PM, coronel Marcelo Menezes, compareceu ao velório e prometeu "resposta à altura desses heróis".