Uma ação conjunta entre as polícias Civil de São Paulo e do Maranhão resultou na prisão de um homem apontado como um dos fundadores da facção criminosa PCM (Primeiro Comando do Maranhão).

O preso, identificado como Josué Santos da Silva, 38, conhecido como Gaspar, foi localizado em uma casa no bairro Jardim Record, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira (30).

Segundo as investigações da polícia maranhense, após a junção do PCM com o Comando Vermelho Gaspar migrou para a organização criminosa criada no Rio de Janeiro, onde passou a ocupar posição de destaque.