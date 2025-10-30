Ambulantes que trabalham em Belém acusam a prefeitura da cidade sede da COP30 de expulsá-los das ruas para promover uma "limpeza" dos espaços públicos para a conferência do clima da ONU, que começa no próximo dia 10 e vai até 21 de novembro.

Expositores de produtos foram quebrados, mercadorias apreendidas e trabalhadores voltaram para outros estados com medo da violência.

A Prefeitura de Belém não respondeu aos questionamentos sobre eventuas prejuízos dos ambulantes que afirmam que seus produtos foram destruídos.