O Lanús será o adversário do Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana. O time brasileiro eliminou o Independiente Del Valle na última terça-feira (28), com 4 a 2 no agregado, enquanto os argentinos venceram a Universidad de Chile por 1 a 0 nesta quinta-feira, em La Fortaleza, após empate por 2 a 2 na ida.

O gol do jogo foi marcado por Rodrigo Castillo, que também tinha marcado dois na ida, já na etapa complementar. O duelo ainda contou com algumas polêmicas, incluindo o próprio lance do tento do Lanús, outros dois anulados, um para cada lado, e uma reclamação de pênalti por parte dos argentinos.

A partida ainda teve confusão generalizada após o apito final. Apesar do "sangue quente" dos chilenos, a briga não teve maiores desdobramentos, e o Lanús pôde celebrar a classificação no gramado.