A suspeita da polícia é de que isso tenha sido uma tentativa de forjar abusos policiais e manipular provas, informou a Gazeta do Povo.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pessoas retirando roupas camufladas e coletes à prova de balas de corpos de criminosos mortos na megaoperação no Complexo da Penha (RJ), na última terça-feira (28). Os corpos foram exibidos numa praça depois que já estavam despidos.

De acordo com a Polícia Civil, os vídeos mostram pessoas retirando os corpos da mata e removendo seus uniformes táticos.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar quem participou da retirada dos corpos e da troca de roupas. As imagens dos cadáveres enfileirados na Praça São Lucas, que circularam no Brasil e no exterior, foram apontadas como parte da tentativa de distorcer o trabalho das forças de segurança.

A operação, batizada de Contenção, é considerada a mais letal da história do Rio, com 121 mortos, entre eles, quatro policiais, e 113 presos, além da apreensão de 91 fuzis e toneladas de drogas.