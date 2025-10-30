31 de outubro de 2025
RIO DE JANEIRO

VÍDEO flagra moradores retirando roupa camuflada de corpos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/Instagram
As imagens dos cadáveres enfileirados na Praça São Lucas foram apontadas como parte da tentativa de distorcer o trabalho das forças de segurança.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pessoas retirando roupas camufladas e coletes à prova de balas de corpos de criminosos mortos na megaoperação no Complexo da Penha (RJ), na última terça-feira (28). Os corpos foram exibidos numa praça depois que já estavam despidos.

Leia mais: RJ: Mais de 50 corpos enfileirados na Penha após conflito letal

A suspeita da polícia é de que isso tenha sido uma tentativa de forjar abusos policiais e manipular provas, informou a Gazeta do Povo.

De acordo com a Polícia Civil, os vídeos mostram pessoas retirando os corpos da mata e removendo seus uniformes táticos.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar quem participou da retirada dos corpos e da troca de roupas. As imagens dos cadáveres enfileirados na Praça São Lucas, que circularam no Brasil e no exterior, foram apontadas como parte da tentativa de distorcer o trabalho das forças de segurança.

A operação, batizada de Contenção, é considerada a mais letal da história do Rio, com 121 mortos, entre eles, quatro policiais, e 113 presos, além da apreensão de 91 fuzis e toneladas de drogas.

