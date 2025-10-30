Três policiais - dois militares e um civil - estão entre os seis presos durante a operação que resultou na maior apreensão de ouro da história do Amazonas. O grupo foi flagrado na noite de quarta-feira (29) com 77 barras de ouro, totalizando 72,6 quilos, avaliadas em R$ 45 milhões, além de cinco armas de fogo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a prisão resultou ad denúncia anônima ao 190, que relatava família mantida refém no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus.