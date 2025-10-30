Três policiais - dois militares e um civil - estão entre os seis presos durante a operação que resultou na maior apreensão de ouro da história do Amazonas. O grupo foi flagrado na noite de quarta-feira (29) com 77 barras de ouro, totalizando 72,6 quilos, avaliadas em R$ 45 milhões, além de cinco armas de fogo.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a prisão resultou ad denúncia anônima ao 190, que relatava família mantida refém no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus.
Equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) foram acionadas e encontraram o grupo, que não resistiu à abordagem, com o ouro e o armamento.
O material apreendido e os presos foram encaminhados à Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).
A apreensão no Amazonas é efetuada poucos dias após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizar, em Roraima, a terceira maior apreensão de ouro da história da corporação: quase 50 barras, totalizando 37 quilos, avaliadas em R$ 26 milhões.
As ações fazem parte do Plano Amazônia: Segurança e Soberania (AMAS), implementado pelo Governo Federal para reforçar o combate ao crime organizado e ao garimpo ilegal nos estados da Amazônia Legal.
*Com informações do g1