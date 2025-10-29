O julgamento do recurso de Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi adiado. O pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) ainda vai decidir a nova data para manter, ou não, a pena de 12 jogos de suspensão e multa.

O pleito estava marcado para quinta-feira (30), às 10h (de Brasília), mas acabou sendo adiado. O STJD não informou a razão do adiamento, mas a reportagem apurou que o momento de caos na cidade do Rio de Janeiro, em meio ao conflito entre a Polícia e facções criminosas, contribuiu.

A reportagem também ouviu que o STJD deve remarcar o julgamento de Bruno Henrique para a próxima quinta-feira, dia 5 de novembro. É possível que a sessão aconteça em Brasília.