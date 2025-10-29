O presidente Lula (PT) falou em "trabalho coordenado" contra o tráfico de drogas ao comentar, pela primeira vez, a operação policial que deixou mais de 100 mortos no Rio de Janeiro. A manifestação do presidente foi feita via rede social na noite desta quarta-feira (29).

"Me reuni hoje pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador. Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pelas cidades", escreveu no X (antigo Twitter).

"Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco. Foi exatamente o que fizemos em agosto na maior operação contra o crime organizado da história do país, que chegou ao coração financeiro de uma grande quadrilha envolvida em venda de drogas, adulteração de combustível e lavagem de dinheiro", diz ainda a publicação.