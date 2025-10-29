A Operação Contenção, que aconteceu nesta terça-feira, deixou ao menos 121 mortos no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Polícia Civil carioca na noite desta quarta-feira (29). Mais cedo, tinham sido confirmadas 119 mortes.

Com esse número, a operação na capital fluminense superou o massacre do Carandiru como a mais letal do país. Em outubro de 1992, tropas da Polícia Militar paulista mataram 111 presos na extinta Casa de Detenção, na zona norte.

A operação tinha como objetivo prender membros do Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, e somava até terça (28) 64 mortes, sendo quatro policiais.