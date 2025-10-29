O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), anunciou nesta quarta-feira (29) ter chegado a um acordo com o Governo Federal para instalar um escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado em território fluminense.

A medida, segundo ele, foi acertada após reunião entre representantes do governo estadual com o Ministério da Justiça.

O escritório será comandado pelo secretário de Segurança Pública do Rio, Victor Santos, e pelo secretário nacional da pasta homônima, Mário Luiz Sarrubbo -ex-procurador-geral de Justiça de São Paulo.