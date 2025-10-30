31 de outubro de 2025
TENTOU FUGIR

Homem tenta matar ex e acerta filha de 7 anos; VÍDEO

A menina foi baleada acima do joelho.
Um homem de 42 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (29) após tentar matar a ex-companheira e atingir a filha do casal, de sete anos, em Três Lagoas (MS). A menina foi baleada acima do joelho, mas não corre risco de morte, informou o Campo Grande News.

Leia mais: Homem mata filha de 3 anos e atira na ex no dia do casamento dela

Câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor dispara duas vezes contra a mulher, que tenta se proteger enquanto pede para ele parar. Um dos tiros acertou a criança, que estava perto.

O suspeito fugiu de moto, mas foi localizado no mesmo dia. Ele tentou escapar, mas bateu numa viatura descaracterizada e foi preso.

Com o homem, os investigadores apreenderam três munições. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo.

