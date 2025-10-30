Um homem de 42 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (29) após tentar matar a ex-companheira e atingir a filha do casal, de sete anos, em Três Lagoas (MS). A menina foi baleada acima do joelho, mas não corre risco de morte, informou o Campo Grande News.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor dispara duas vezes contra a mulher, que tenta se proteger enquanto pede para ele parar. Um dos tiros acertou a criança, que estava perto.