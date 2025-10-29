Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, voltou a defender na manhã desta quarta-feira (29) a Operação Contenção, realizada ao longo de terça (28). Ele afirmou que somente os quatro policiais mortos em confrontos são considerados vítimas e que, fora essas mortes, a operação foi um sucesso.

"Não vamos ficar chorando, ajudaram ou não ajudaram. Não dá para contar com apoio, a gente fez a nossa operação e foi um sucesso. Tirando a vida dos policiais, o resto da operação foi um sucesso"