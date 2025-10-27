Corpo de menino é achado dentro de mala em frente a cemitério

O corpo de um menino de 6 anos foi achado dentro de uma mala, na tarde desta segunda-feira (27), em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém (PA). Até o momento ninguém foi preso.

Paulo Guilherme da Silva Guerra estava desaparecido desde a noite de domingo. A família da criança havia registrado boletim de ocorrência de desaparecimento e feito campanha nas redes sociais para tentar encontrá-lo.

Corpo do menino foi achado por um pedestre. Uma pessoa passava em frente ao cemitério, abriu a mala, encontrou o corpo da criança e acionou as autoridades, segundo informações da Polícia Militar do Pará.