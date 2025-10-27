São Paulo inicia saga sem Morumbis de olho em cariocas

A vitória sobre o Bahia deve ter sido a penúltima partida do São Paulo no Morumbis em 2025. Em meio a uma sequência que o time terá longe de seu estádio, ainda existem objetivos a serem cumpridos na temporada.

A principal meta é a classificação para a Libertadores, que se tornou o sonho do técnico Crespo. E, para conquistá-la, o clube paulista terá confrontos importantes contra rivais cariocas pela frente.

Morumbis indisponível

O São Paulo ainda tem mais quatro jogos como mandante até o fim do Brasileirão, mas o Morumbis não deverá estar disponível em três deles. Diversos shows ocupam a agenda do estádio pelo próximo mês.