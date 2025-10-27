Flamengo e Palmeiras patinam no topo do Brasileirão

Por aspectos físicos, técnicos e mentais, Flamengo e Palmeiras derraparam na rodada do Brasileirão que separou os jogos de ida e volta das semifinais da Libertadores.

Entre viagens, jogos desgastantes e muito competitivos pelo torneio continental, o Flamengo perdeu para o Fortaleza e o Palmeiras empatou em casa com o Cruzeiro.

O time carioca deixou escapar uma chance de pular para a liderança no sábado, se batesse um dos times que estão na zona de rebaixamento.