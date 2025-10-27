Uma nova lua? O que é o PN7 2025, que vai seguir a Terra até 2083

Um pequeno asteroide descoberto recentemente vai acompanhar a Terra por cerca de meio século. Chamado por astrônomos de "quase-lua", ele não é visível a olho nu, mas pode ser observado por telescópios.

O asteroide PN7 2025, de cerca de 19 metros de diâmetro, foi identificado em agosto pelo observatório Pan-STARRS, em Haleakala, no Havaí. Segundo um artigo publicado pela Sociedade Astronômica Americana, ele pertence ao grupo de asteroides Arjuna, que compartilham órbitas semelhantes à da Terra.

Chamado de "quase-lua", não é um satélite natural, mas acompanhará nosso planeta por cerca de meio século. O corpo celeste segue uma trajetória parecida com a da Terra em sua órbita ao redor do Sol. Esse fenômeno deve ocorrer até 2083, quando ele se afastará e desaparecerá lentamente no espaço.