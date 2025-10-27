Vini Jr. foi titular absoluto em apenas 20% dos jogos com Xabi

A "explosão" de Vinícius Júnior ao ser sacado por Xabi Alonso no clássico contra o Barcelona, neste domingo (26), significou a sua 12ª substituição em 16 jogos que começou como titular sob o comando do técnico espanhol. O time merengue venceu o jogo por 2 a 1.

Vinícius Júnior participou de todos os 19 jogos, mas começou no banco ou foi sacado em 79% das partidas no comando de Xabi. O técnico espanhol fez a sua estreia no time merengue no empate por 1 a 1 com Al Hilal, pela estreia do Mundial de Clubes do ano passado.

A série de 12 substituições começou logo no jogo de estreia de Xabi. Vinícius Júnior deixou o campo aos 35min do segundo tempo, substituído por Víctor Muñoz, quando o placar já apontava 1 a 1.