Conheça 5 plantas 'repelentes' que afastam os insetos de sua casa

Devido ao forte aroma, algumas plantas funcionam como repelentes naturais contra diversos insetos, como lagartas, moscas e mosquitos.

Além de manter as pragas afastadas de casa, essas espécies também perfumam e embelezam o ambiente. Algumas ervas servem inclusive para o consumo, como temperos.

Diversas plantas possuem componentes que ajudam no controle doméstico de bichos indesejados, como piretrina, que interfere na transmissão de impulsos nervosos dos insetos.