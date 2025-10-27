Mulher de 32 anos morre após consumir bebida alcoólica no Litoral

A Polícia de São Vicente, no litoral de São Paulo, investiga a morte de uma mulher de 32 anos que passou mal após consumir bebida alcoólica. Ela apresentou sintomas como vômitos e dor abdominal no domingo (26), dia seguinte após ter ingerido álcool em um bar do município.

Embora os sintomas relatados sejam os mesmos de uma intoxicação por metanol, a causa da morte ainda não foi confirmada. O Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) analisa o caso.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a tia da vítima compareceu à delegacia e relatou que a sobrinha havia passado mal. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro Central, mas já chegou ao hospital sem sinais vitais.