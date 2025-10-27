27 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
SUSPEITA

Mulher de 32 anos morre após consumir bebida alcoólica no Litoral

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Wevelyn Pestana de Brito, de 32 anos, morreu após passar mal em casa, em São Vicente, no litoral de São Paulo
Wevelyn Pestana de Brito, de 32 anos, morreu após passar mal em casa, em São Vicente, no litoral de São Paulo

A Polícia de São Vicente, no litoral de São Paulo, investiga a morte de uma mulher de 32 anos que passou mal após consumir bebida alcoólica. Ela apresentou sintomas como vômitos e dor abdominal no domingo (26), dia seguinte após ter ingerido álcool em um bar do município.

Embora os sintomas relatados sejam os mesmos de uma intoxicação por metanol, a causa da morte ainda não foi confirmada. O Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) analisa o caso.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a tia da vítima compareceu à delegacia e relatou que a sobrinha havia passado mal. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro Central, mas já chegou ao hospital sem sinais vitais.

O Bar 75, onde a vítima esteve, recebeu fiscalização da Vigilância Sanitária e, após a visita, foi fechado. Segundo a Prefeitura de São Vicente, foi constatado que o estabelecimento não possuía alvará de funcionamento.

"Com o apoio da Polícia Civil, foram recolhidas garrafas de bebidas lacradas e abertas, que serão encaminhadas para análises laboratoriais", diz a prefeitura, em nota.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o Bar 75 diz que mantém rigorosos padrões de qualidade.

"Nossas bebidas são provenientes de fornecedores regularizados e constantemente fiscalizados pela Vigilância Sanitária", afirma. "O estabelecimento permanece à disposição da autoridades competentes, colaborando integralmente com a prefeitura e a Polícia Civil para o pleno esclarecimento dos fatos."

A crise do metanol completou um mês nesta segunda-feira (26) sem uma conclusão da polícia sobre o que, afinal, está por trás da adulteração de bebidas alcoólicas com a substância.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 15 mortes foram confirmadas no Brasil no total, sendo nove em São Paulo, três em Pernambuco e três no Paraná. O estado de São Paulo tem 44 casos confirmados e 14 em investigação.

Comentários

Comentários