Ônibus com torcedores do Flamengo tomba na Dutra: 16 feridos

Um ônibus que levava torcedores do Flamengo para a Argentina tombou na tarde desta segunda-feira (27) na Via Dutra, em Barra Mansa (RJ). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 16 pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave. As informações são do G1.

O acidente ocorreu por volta das 16h, no km 282, sentido São Paulo, deixando a pista totalmente interditada. O tráfego no sentido Rio de Janeiro seguia apenas pela faixa da direita.

Equipes de resgate prestaram socorro no local, e as vítimas foram levadas para a Santa Casa de Barra Mansa e o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.