180 milhões e-mails e senhas vazam; veja se o seu é um deles

Mais de 183 milhões de endereços de e-mail e senhas do Brasil e do mundo foram expostos num novo megavazamento de dados identificado pelo especialista em cibersegurança Troy Hunt, criador do site Have I Been Pwned. As informações são da CNN.
Segundo Hunt, os dados foram coletados por um tipo de software malicioso e adicionados recentemente à base do portal, embora o ataque tenha ocorrido em abril deste ano. As informações vazadas incluem endereços de e-mail, senhas e os sites nos quais esses dados foram cadastrados. A maioria das contas é vinculada a provedores populares, como Gmail e Outlook.
Como descobrir se seu e-mail foi afetado
É possível verificar se seu endereço eletrônico está entre os expostos seguindo os passos abaixo:
- Acesse o site Have I Been Pwned, plataforma gratuita criada para monitorar vazamentos de dados.
- Digite o seu endereço de e-mail no campo de busca principal.
- Clique em “pwned?”. O site mostrará se o e-mail já foi exposto em algum vazamento.
- Se o seu e-mail aparecer como comprometido, o portal exibirá em quais vazamentos isso ocorreu, quando e quais plataformas foram afetadas.
Mais de 90% dos endereços identificados neste novo vazamento já tinham sido expostos anteriormente, segundo Hunt.
O que fazer se sua conta estiver na lista
Caso seu e-mail tenha sido comprometido, é importante tomar medidas imediatas de segurança:
Troque sua senha por uma nova, forte e exclusiva (com letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos).
Não repita a mesma senha em diferentes sites ou aplicativos.
Ative a verificação em duas etapas, que exige segunda confirmação de login, como um código enviado por SMS ou aplicativo autenticador.
Monitore suas contas nos próximos dias, pois cibercriminosos podem tentar aplicar golpes usando as informações vazadas.
O especialista também recomenda atualizar as senhas periodicamente e ficar atento a mensagens suspeitas pedindo dados pessoais ou informações bancárias.