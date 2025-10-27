180 milhões e-mails e senhas vazam; veja se o seu é um deles

Mais de 183 milhões de endereços de e-mail e senhas do Brasil e do mundo foram expostos num novo megavazamento de dados identificado pelo especialista em cibersegurança Troy Hunt, criador do site Have I Been Pwned. As informações são da CNN.

Segundo Hunt, os dados foram coletados por um tipo de software malicioso e adicionados recentemente à base do portal, embora o ataque tenha ocorrido em abril deste ano. As informações vazadas incluem endereços de e-mail, senhas e os sites nos quais esses dados foram cadastrados. A maioria das contas é vinculada a provedores populares, como Gmail e Outlook.

Como descobrir se seu e-mail foi afetado