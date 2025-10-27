Prazo de Bolsonaro para recorrer ao STF termina hoje

Termina às 23h59 desta segunda (27) o prazo para a defesa de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete acusados na tentativa de golpe de Estado apresentarem embargos de declaração ao Supremo Tribunal Federal (STF). O recurso tenta esclarecer supostas falhas nos votos da Primeira Turma, que sentenciou Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado: a maior pena do grupo.

Se os embargos forem rejeitados, resta apenas um recurso. Caso também negado, a condenação vira definitiva, e Bolsonaro pode acabar atrás das grades. O delator Mauro Cid, ex-ajudante do ex-presidente, cumprirá regime aberto, já com dois anos e cinco meses em medidas cautelares. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, definirá o desfecho no plenário virtual, sem data marcada.