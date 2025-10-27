Milei comemora vitória ampla nas legislativas e agradece a Trump

O governo de Javier Milei conquistou uma vitória expressiva nas eleições legislativas da Argentina, com 40,7% dos votos em todo o país, resultado que incluiu um triunfo histórico na província de Buenos Aires, reduto tradicional do peronismo. A coalizão La Libertad Avanza venceu em 15 distritos e consolidou maioria parlamentar suficiente para avançar em sua agenda de reformas. As informações são do La Nación.

Eufórico, Milei afirmou que o país “passou o ponto de virada” e iniciou “a construção da nova Argentina”. O presidente agradeceu à equipe de governo e exaltou o papel de sua irmã, Karina Milei, e do estrategista Santiago Caputo. O avanço eleitoral fortalece propostas de reformas previdenciária, tributária e trabalhista.