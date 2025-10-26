Rapaz é agredido e morto por segurança em adega

O empresário Paulo Vinícius dos Santos, de 35 anos, morreu na sexta-feira (24) após ser agredido por um segurança da Adega Imperium, em Guarulhos (SP), na madrugada de 20 de outubro. Segundo familiares e investigações, ele levou soco do segurança, ficou inconsciente e ficou quase duas horas na calçada antes da chegada do socorro. As informações são do Fantástico.

Imagens de câmeras de segurança mostram Paulo segurado pelas pernas e braços por dois homens, levado a uma garagem na calçada da adega e seus documentos retirados, dificultando a identificação e atendimento médico imediato. O Corpo de Bombeiros chegou por volta das 4h30 e levou a vítima ao Hospital Municipal de Guarulhos, identificada apenas como “desconhecido de calça e camisa preta”.