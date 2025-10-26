Viatura capota e atropela adolescente em patinete; VÍDEO

Uma perseguição policial terminou em grave acidente na sexta-feira (24) no centro de Toledo, no oeste do Paraná. A viatura da Polícia Militar capotou depois de se chocar com uma caminhonete e atingiu um adolescente que passava de patinete elétrico na calçada, informo a RICtv.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo policial tenta passar pelo cruzamento das ruas Piratini e Barbosa, é atingido na lateral e vira. O jovem, que estava próximo, foi arremessado e socorrido em estado grave ao Hospital Bom Jesus.
A PM abriu inquérito para apurar as circunstâncias da perseguição e do acidente. Nenhum policial ficou ferido. O motorista do carro suspeito que era perseguido pelos agentes escapou.