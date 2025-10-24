Justiça mantém decisão sobre liberar transporte com moto em SP

O desembargador Ricardo Dip, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, rejeitou os embargos de declaração da prefeitura paulistana no processo que decidiu ser inconstitucional a proibição do serviço de transporte por aplicativo em motos ou mototáxi.

A decisão do magistrado, que é relator do caso, foi dada na última quarta-feira (22).

Os embargos de declaração são parte de recurso para situações em que a defesa entenda que houve alguma obscuridade, imprecisão, contradição ou omissão na decisão.