Influenciadora é presa na Bahia em operação contra tráfico

A influenciadora digital Melissa Said foi presa nesta quinta-feira (23) em uma operação da Polícia Civil da Bahia para desarticular um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas.

Em entrevista à imprensa ao chegar à delegacia, em Salvador, ela afirmou ser apenas usuária e negou ter relação com tráfico. "Ninguém no mundo deveria ser preso por fumar maconha", disse.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa da influenciadora.