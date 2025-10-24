COP30 chega a 132 países com hospedagem confirmada
A COP30 chegou a 132 países com hospedagem confirmada em Belém, o que corresponde a exatamente o mínimo necessário para validar as decisões da conferência climática das Nações Unidas. Outras 49 nações ainda negociam acomodações.
A informação foi antecipada pela Secop (Secretaria Extraordinária para a COP30), vinculada à Casa Civil, nesta sexta-feira (24).
O número representa um avanço em relação ao divulgado há um mês, em 24 de setembro, quando 87 nações haviam garantido reservas. O total de confirmações se manteve o mesmo em boletim de 7 de outubro. Só agora o salto foi anunciado pelos organizadores.
A convenção do clima da ONU, conhecida como UNFCCC, é formada por 198 partes (197 Estados mais a União Europeia) e exige a presença de ao menos dois terços dos membros, ou 132 delegações, para legitimar qualquer decisão nas cúpulas.
Ao considerar o total de 197 membros da convenção, já que o governo contabiliza em países, 16 não informaram sua condição de hospedagem, segundo as estimativas mais atualizadas.
O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, afirmou nesta quinta (23) que houve avanços no plano de buscar bancos de desenvolvimento e entidades filantrópicas para garantir acomodação em Belém aos países que mais precisem.
Segundo ele, com estes recursos, foi possível garantir três quartos para cada uma das nações dos LCDs (grupos de países menos desenvolvidos), dos SIDs (grupo de países insulares) e do grupo de países africanos que apresentaram essa necessidade.
O governo brasileiro criou em 18 de agosto uma força-tarefa para contatar individualmente as delegações e orientar a reserva de hospedagens para a COP30. O tema se transformou em uma crise internacional devido aos preços abusivos de hotéis, e países pediram para transferir o evento a outra cidade, algo descartado pela organização.
As últimas três cúpulas, de 2024 a 2022, tiveram adesão quase total. A COP29, sediada no Azerbaijão, registrou a participação de 193 partes. Em 2023, 196 nações estiveram na COP28, em Dubai. E a COP27, no Egito, contou com 195 países.
Marcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, disse que a situação atual é inédita na história das COPs e classificou o tema como "uma agonia desnecessária".
Astrini enxerga a possibilidade de impactos à negociação com a possível diminuição do número de delegados por país. Segundo ele, o efeito dependerá da dimensão da redução e caso as nações deixem de acompanhar certas agendas por falta de pessoal.
"Se isso acontecer, as delegações podem reclamar de determinadas decisões de que não participaram, podem questionar o encaminhamento dado a um assunto sobre o qual gostariam de falar e não puderam."