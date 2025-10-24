COP30 chega a 132 países com hospedagem confirmada

A COP30 chegou a 132 países com hospedagem confirmada em Belém, o que corresponde a exatamente o mínimo necessário para validar as decisões da conferência climática das Nações Unidas. Outras 49 nações ainda negociam acomodações.

A informação foi antecipada pela Secop (Secretaria Extraordinária para a COP30), vinculada à Casa Civil, nesta sexta-feira (24).

O número representa um avanço em relação ao divulgado há um mês, em 24 de setembro, quando 87 nações haviam garantido reservas. O total de confirmações se manteve o mesmo em boletim de 7 de outubro. Só agora o salto foi anunciado pelos organizadores.