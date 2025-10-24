Sintonia Restrita do PCC planeja e executa a morte de autoridades

O plano do PCC (Primeiro Comando da Capital) para matar o promotor Lincoln Gakiya e o diretor de presídios Roberto Medina, revelado nesta sexta-feira (24), passa por um grupo da facção chamado de Sintonia Restrita, responsável por planejar e executar o assassinato de autoridades.

O núcleo já foi definido pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) como o "setor responsável pelo cometimento de atentados contra agentes públicos". Nesta sexta, Gakiya mencionou o núcleo ao comentar o plano de atentado.

O Sintonia Restrita responde apenas à Sintonia Final, liderada por Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, e na prática funciona como o braço de inteligência do PCC e atua diretamente em missões consideradas sensíveis à facção criminosa.