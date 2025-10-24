População indígena se divide em 391 etnias, com 295 línguas

O Brasil tem 391 etnias indígenas diferentes, mostram dados do Censo divulgados nesta sexta-feira (24) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Dos grupos mapeados, os mais numerosos são os tikunas (com 74 mil pessoas), seguidos por kokamas (64,3 mil), ambos no Amazonas, e makuxis (53,4 mil), com a maioria em Roraima.

Também foram cadastradas 295 línguas indígenas em todo o território nacional, com predominância da tikuna, com 51.978 falantes, da guarani-kaiowá, com 38.658, e da guajajara, que soma 29.212. Entre mudanças e línguas adicionadas, houve um crescimento de 21 idiomas desde o recenseamento anterior.