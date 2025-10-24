PL de Bolsonaro volta a pressionar Câmara por anistia

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, decidiu romper o acordo de trégua com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e retomar a pressão para que o projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro seja votado. A informação é do Metrópoles.

O líder da sigla na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou que avisou Motta sobre a mudança de postura e que pretende recolocar o tema na pauta já na próxima reunião de líderes, na semana que vem. Segundo ele, o partido quer acelerar a tramitação após o Supremo Tribunal Federal (STF) publicar o acórdão do julgamento de Bolsonaro no caso da tentativa de golpe, o que abriu prazo para recursos.