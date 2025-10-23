Disputa fiscal no Brasil abocanha lucro da Netflix e ações caem

Mesmo assim, a gigante do streaming diz que o caso não deve atrapalhar os próximos resultados. No trimestre, o lucro foi de US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 14 bilhões) e o faturamento chegou a US$ 11,5 bilhões, números bons, mas abaixo do que os investidores queriam ver.

A Netflix levou um tombo no bolso por causa de briga com o fisco brasileiro. A empresa gastou o equivalente a R$ 3,6 bilhões com disputa de impostos no Brasil e, por fim, apresentou lucro menor do que o esperado no terceiro trimestre deste ano. O problema fez as ações da companhia caírem mais de 5% na bolsa americana na terça-feira (21), informou a Reuters.

Para o fim do ano, a empresa aposta numa leve recuperação. A expectativa é faturar US$ 12 bilhões entre outubro e dezembro, puxada por lançamentos de peso como a última temporada de Stranger Things e dois jogos da NFL, que serão transmitidos ao vivo no Natal.

Brasil: mercado chave

O Brasil é hoje um dos países mais importantes para a Netflix fora dos Estados Unidos. De acordo com dados da JustWatch e da Statista, o serviço lidera o mercado de streaming por aqui, com pouco menos de 40% de participação e mais de 20 milhões de assinantes.

A plataforma também vem investindo pesado em produções brasileiras, como Sintonia e Bom Dia, Verônica, e criou planos com anúncios mais baratos, que ajudaram a empresa a ter o melhor trimestre de publicidade da história.