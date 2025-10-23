Corpo de Esther, de 4 anos, é achado de cabeça para baixo em poço

Uma criança de quatro anos, Esther Izabelly Pereira da Silva, foi encontrada morta de cabeça para baixo numa cacimba de 3,7 metros em São Lourenço da Mata, na Grande Recife (PE). O corpo apresentava sinais de espancamento. Ao seu redor, havia um preservativo e uma embalagem de achocolatado, o que elvanta a suspeita de que houve violência sexual. As informações são do G1.

Leia mais: Polícia investiga morte de menina de 4 anos em escola do Piauí

Esther morava com a família na comunidade Ettore Labanca, no Pixete. Desapareceu na segunda-feira (20) quando foi atrás dos irmãos para um campo de futebol perto de casa.