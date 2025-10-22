Ginasta do Rio 'fruto' de 2016 usa canção de Milton Nascimento

O legado dos Jogos Olímpicos ultrapassa as arenas e infraestrutura para a cidade-sede, e a seleção brasileira feminina para o Mundial de ginástica artística pode exemplificar tal premissa. Apontada como um dos destaques da nova geração, Julia Coutinho é "fruto" da Rio 2016. E com apenas 15 anos, ela já conquistou medalha de ouro em etapa de Copa do Mundo no solo, ao som de um sucesso de Milton Nascimento.

Carioca, Julia conheceu a ginástica nos Jogos do Rio e se encantou com Flávia Saraiva, nesta quarta-feira (22) companheira de Flamengo e seleção. Foi amor à primeira vista para uma criança de apenas 6 anos, naquela ocasião.

Ela deu os primeiros passos em um clube no Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas, pouco depois, se matriculou no Rubro-Negro - que já contava com nomes referências na modalidade, como Daniele Hypólito, Jade Barbosa e Rebeca Andrade.