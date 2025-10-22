João Fonseca vence por WO e avança às quartas no ATP da Basileia

O tenista brasileiro João Fonseca nem precisou entrar em quadra para garantir lugar entre os oito melhores do ATP da Basileia. Ele venceu o tcheco Jakub Mensik por WO.

Mensik era um dos cabeças de chave da competição, mas teve uma lesão no pé esquerdo e precisou deixar o torneio. O tcheco de 20 anos é o número 19 do ranking mundial - Fonseca é o 46.

"Devido a uma lesão no pé esquerdo, Jakub Mensik foi obrigado a desistir de Basel", informou o perfil oficial do torneio nos Stories do Instagram.