Substituto no gol da LDU já falhou em jogo contra Palmeiras

Alexander Domínguez, goleiro reserva da LDU (EQU), deve começar o jogo contra o Palmeiras nesta quinta-feira (23), em Quito, já que o titular Gonzalo Valle sofreu uma lesão no joelho.

Experiente, Domínguez estava no gol do time equatoriano na última vez que a equipe enfrentou o Palmeiras, em 2009, também na Libertadores. Na ocasião, o duelo foi no Parque Antártica, pela fase de grupos, mas a situação teve similaridades.

O arqueiro também era reserva há 16 anos, mas entrou em campo no segundo tempo, substituindo Cevallos. Quando Domínguez entrou, o Palmeiras já vencia por 1 a 0, gol de Marcão; Diego Souza fez o segundo para garantir o triunfo brasileiro.