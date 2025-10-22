22 de outubro de 2025
Concurso de beleza de crianças é investigado no interior de SP

Por Carlos Petrocilo | da Folhapress
Reprodução/Instagram/Prefeitura de Piracaia
Panfleto do concurso realizado pela Prefeitura de Piracaia
Panfleto do concurso realizado pela Prefeitura de Piracaia

Uma festa do peão de boiadeiro em Piracaia (a 90 km de SP) causou controvérsias entre os moradores e acabou em denúncia no Ministério Público de São Paulo.

O evento teve votações para escolha baseada em padrões estéticos da rainha, princesa e madrinha entre crianças com idades entre 7 a 12 anos (categoria rainha) e adolescentes de 13 a 17 anos.

A Bancada Feminista do PSOL na Alesp (Assembelia Legislativa de São Paulo) fez uma representação ao Ministério Público no último dia 14, sob argumento que o concurso de beleza, realizado com verbas públicas, expôs a intimidade das crianças.

"A situação narrada é evidentemente atentatória a tais princípios consagrados no ECA (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente). O concurso em questão acarreta exposição do corpo das crianças e de aspectos emocionais e psíquicos das jovens envolvidas", diz a peça.

Outro aspecto é que a exposição iria na contramão dos cuidados que a sociedade brasileira tem adotado mediante os danos com a exposição de menores de idades nas redes sociais.

Na representação, a bancada pede que Ministério Público oficie a Prefeitura de Piracaia para recolher todo material de divulgação, principalmente as imagens que contêm crianças e adolescentes, além de responsabilização dos envolvidos na realização do baile.

A bancada reúne as codeputadas Paula Nunes, Carolina Iara, Simone Nascimento, Mariana Souza e Sirlene Maciel.

Procurada desde segunda-feira (20), a gestão do prefeito de Piracaia, André Rogério (PL), não se manifestou até a publicação deste texto.

