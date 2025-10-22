Concurso de beleza de crianças é investigado no interior de SP

Uma festa do peão de boiadeiro em Piracaia (a 90 km de SP) causou controvérsias entre os moradores e acabou em denúncia no Ministério Público de São Paulo.

O evento teve votações para escolha baseada em padrões estéticos da rainha, princesa e madrinha entre crianças com idades entre 7 a 12 anos (categoria rainha) e adolescentes de 13 a 17 anos.

A Bancada Feminista do PSOL na Alesp (Assembelia Legislativa de São Paulo) fez uma representação ao Ministério Público no último dia 14, sob argumento que o concurso de beleza, realizado com verbas públicas, expôs a intimidade das crianças.