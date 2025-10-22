Frio recorde em outubro? Meteorologistas dizem que não é surpresa

Em plena primavera, várias cidades do Brasil registraram nesta terça-feira (21) temperaturas dignas de inverno. Meteorologistas explicam fenômeno e dão detalhes sobre a previsão do tempo para o resto da semana.

Frente fria derrubou temperaturas na região sudeste. No Rio de Janeiro, a terça-feira começou com termômetros marcando 12,1°C na estação de Jacarepaguá, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura, segundo o instituto, é a menor desde o início das operações da estação, em 2017.

BH e São Paulo registraram recorde de frio para o mês. Nas duas capitais, as temperaturas foram as mais baixas em um mês de outubro nos últimos 11 anos, Inmet. São Paulo marcou mínima de 10,8°C na terça no Mirante de Santana e Belo Horizonte, no mesmo dia, 9,1ºC na estação de Cercadinho.