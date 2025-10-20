Advogado acusado de jogar namorada do 8º andar vai a júri popular

O advogado Raul Rodrigues Costa Lages, réu pelo homicídio qualificado da namorada, Carolina da Cunha Pereira França Magalhães, 40, vai a júri popular, decidiu nesta segunda-feira (20) a Justiça de Minas Gerais.

Acusado poderá recorrer da sentença em liberdade. Ainda não há data para o júri ser realizado.

Raul Rodrigues Costa Lages se tornou réu por homicídio qualificado mais de dois anos após o crime. Ele é acusado de ter atirado a namorada do 8º andar de um prédio em junho de 2022.