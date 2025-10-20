CBF diz que juiz não desligou rádio e refuta acusação de Gomez

A CBF rebateu a acusação feita por Gustavo Gomez, zagueiro do Palmeiras, de que o árbitro Wilton Pereira Sampaio teria desligado o rádio de comunicação durante o jogo contra o Flamengo, no Maracanã.

Segundo a CBF, "a comunicação não foi desligada em nenhum momento".

A entidade explicou ainda que "os árbitros não têm autorização para manusear o equipamento durante o jogo e a instalação do equipamento de comunicação cabe a técnicos da Hawk Eye. São eles, e apenas eles, que ligam e desligam os equipamentos".