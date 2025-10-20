Crespo quer novo pacto e conta centímetros por dias melhores

O São Paulo segue em má fase no Campeonato Brasileiro, acumulando cinco derrotas nas últimas seis partidas.

O técnico Hernán Crespo acredita que a recuperação do Tricolor tem que vir da mudança de postura do elenco. Quando retornou ao São Paulo, Crespo engatou boa sequência no Brasileiro, tirando o time de perto do Z4 e levando-o a sonhar com o G6.

O argentino vê que o time precisa realizar um "pacto", como fizeram em sua chegada, mudando o foco para garantir a vaga na Libertadores.