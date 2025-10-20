Rayan decide, e Vasco vence Fluminense por 2 a 0 no Maracanã
O Vasco venceu o Fluminense, nesta segunda-feira, por 2 a 0, em confronto pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.
Os gols do Cruzmaltino foram marcados por Rayan e Nuno Moreira. O camisa 77 foi decisivo e, além de marcar o primeiro, foi importante na jogada do segundo gol.
Com a vitória, o Vasco pula para a oitava posição, com 39 pontos, e cola no Fluminense.
O Tricolor, por sua vez, fica em sétimo lugar, com 41, e vê o G6 mais distante. O Bahia, sexto colocado, tem 46 pontos.
O Vasco volta a campo no próximo domingo, contra o Bragantino, enquanto o Flu encara o Internacional, no próximo sábado. Ambas as partidas serão válidas pela 30ª rodada do Brasileirão.
'Olé' fez a festa da torcida
O Vasco conseguiu uma vitória convincente em um jogo equilibrado contra o rival. A torcida cruzmaltina aproveitou o 2 a 0 no placar - e um Fluminense que não apresentava poder de reação -para entoar o som de 'olé' ainda aos 35 minutos do segundo tempo.
O principal fator para a festa da torcida foi Rayan, que marcou o primeiro gol e fez boa jogada para o segundo do Vasco.
O camisa 77 segue em boa fase, chegando ao quinto gol nas útlimas cinco partidas. Rayan fica atrás apenas de Vegetti na artilharia do Vasco no Brasileirão - 11 contra 12 gols.
Ao atingir a terceira vitória seguida, o Cruzmaltino se afasta de vez do Z4 e dá motivos para sua torcida sorrir novamente.
Lances importantes
Perdeu cara a cara: A primeira grande chance foi do Fluminense, aos 3 minutos. Barros perdeu a bola na saída de bola, e Cano ficou cara a cara com Léo Jardim. Na finalização, o goleiro do Vasco foi muito bem para evitar o gol.
Sequência do Flu: Pressionando no início, os visitantes tiveram três chances seguidas. Primeiro, Renê isolou após bola rolada por Serna. Depois, Hércules cruzou rasteiro, e Robert Renan se esticou para evitar que Cano finalizasse. Por fim, o zagueiro do Vasco travou chute do próprio Hércules.
Isolou: Lucas Piton recebeu bom passe de Coutinho e, embalado, chegou batendo de primeira, mas mandou longe do gol.
1x0: O Vasco abriu o placar com a joia Rayan, aos 37 minutos do primeiro tempo. O camisa 77 recebeu de Paulo Henrique, girou na frente da área e bateu com desvio em Freytes, tirando as chances de Fábio.
2x0: O Cruzmaltino ampliou em outra jogada envolvendo Raya. O atacante disparou pelo campo de ataque e chutou com força. Fábio soltou para o meio da área, e Andrés Gómez chegou no rebote, mas o goleiro espalmou mais uma. Na terceira tentativa, Nuno Moreira só teve que empurrar para o gol vazio.
Léo Jardim soltou e pegou: Após cruzamento de Canobbio, Cano quase desviou, e Léo Jardim não conseguiu segurar. A bola ficou viva na área, mas o goleiro do Vasco pulou nela para garantir. Na sequência, Léo Jardim fez defesa tranquila em chute de John Kennedy.
Bem longe: Com liberdade, Keno tentou chute com força, mas errou o pé e mandou por cima do gol.