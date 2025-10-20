PM que trocou tiros e matou amigo diz não se lembrar do crime

O sargento da PM William Amaral Conceição, 36, afirmou em depoimento a um policial da Delegacia de Homicídios que não se lembra de ter atirado no também policial militar Eduardo Filipe Santiago Ferreira, 42, na madrugada deste domingo (19), no Rio de Janeiro. Eduardo morreu na hora; William, também ferido, foi socorrido e seu estado de saúde é estável.

Segundo relato de William à polícia, no sábado (18), entre as 12h e as 14h, ele recebeu mensagens de Eduardo convidando-o para sair e beber. Ambos seriam amigos de longa data e padrinhos de casamento um do outro.

Por volta das 17h, os dois se encontraram em um bar localizado no bairro Jambeiro, em Vila Valqueire, na zona oeste do Rio. O sargento aproveitou a ocasião para cortar o cabelo em uma barbearia ao lado do bar. Em seguida, começou a beber cerveja com Eduardo. Como estava chovendo, William disse que foi até a casa do amigo para deixar sua motocicleta.