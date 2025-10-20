Suspeito de participar de roubo de R$ 14 mi em aeroporto é preso

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (20) um dos suspeitos de ter participado do roubo de R$ 14 milhões durante um assalto ao aeroporto de Caxias do Sul (RS) em junho do ano passado.

Luiz Fernando Ciareli dos Santos, 37, foi preso em Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul, após solicitação da 5ª Vara Federal de Caxias do Sul.

Ele é um dos suspeitos de ter planejado e executado o assalto ao aeroporto Hugo Cantergiani, o maior da serra gaúcha. A PF não disse se ele já constituiu defesa, e a reportagem não conseguiu localizar seus representantes.