Corinthians paga Cuiabá e vai à CBF para retirada de transfer ban

O Corinthians pagou a parcela que devia ao Cuiabá, pela contratação do volante Raniele, e buscará a queda do transfer ban nacional, imposto nesta segunda-feira (20) pela CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas).

O Corinthians pagou R$ 788 mil e vai entrar em contato com a CBF para a retirada da punição. Até que isso aconteça, o time está proibido de registrar novos jogadores. O clube paulista já havia afirmado que realizaria o pagamento ainda nesta segunda.

Nesta segunda, a CNRD (tribunal da CBF) havia estipulado um transfer ban para o Corinthians devido ao não pagamento da segunda parcela da contratação de Raniele, que deveria ter sido quitada em 17 de outubro.