Janja convida Brigitte Macron para banho de rio na COP30

Em encontro de primeiras-damas nesta segunda-feira (20) em Paris, Janja Lula da Silva prometeu levar Brigitte Macron para tomar um banho de rio, durante a COP30, em novembro, em Belém.

A primeira-dama brasileira conversou com a francesa durante visita de cerca de uma hora à exposição "Amazônia", no museu do Quai-Branly, perto da Torre Eiffel.

A mostra, que traça um panorama da arte e da cultura dos povos originários da região, faz parte do calendário cultural do Ano do Brasil na França. Durante a conversa com Brigitte, Janja também comentou que tem ancestrais indígenas.