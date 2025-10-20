Com tarifaço, Brasil compra 11 aeronaves dos EUA por R$1 bilhão

O governo brasileiro vai adquirir 11 helicópteros Black Hawk UH-60L da empresa norte-americana ACE Aeronautics, em negócio de US$ 229,9 milhões, equivalentes a R$ 1,2 bilhão, sem licitação, enquanto negocia com os EUA a redução da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A informação é do Metrópoles.

O negócio é conduzido pelo Ministério da Defesa, via Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, subordinado ao Comando da Aeronáutica. As aeronaves se somarão à frota da FAB, que já conta com 13 Black Hawks UH-60L, usados em transporte de tropas, equipamentos, missões de resgate e em outras situações de emergência e segurança nacional. O Exército brasileiro também opera quatro helicópteros de combate do mesmo modelo desde 1997.