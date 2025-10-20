Chuva de meteoros será visível no Brasil todo nesta semana

A chuva de meteoros Orionídeas promete um espetáculo no céu brasileiro nesta semana, com pico de atividade entre as madrugadas de terça (21) e quarta-feira (22). O fenômeno será visível em todo o país, principalmente da meia-noite até o amanhecer, sem necessidade de equipamentos especiais.

De acordo com o astrônomo Marcelo De Cicco, do Projeto Exoss, as Orionídeas são conhecidas por seus meteoros rápidos e brilhantes, que podem atingir 66 km por segundo e deixar rastros luminosos no céu. O nome vem da constelação de Órion, de onde os meteoros parecem surgir, próximos à estrela Betelgeuse.