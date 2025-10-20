Chuva de meteoros será visível no Brasil todo nesta semana

A chuva de meteoros Orionídeas promete um espetáculo no céu brasileiro nesta semana, com pico de atividade entre as madrugadas de terça (21) e quarta-feira (22). O fenômeno será visível em todo o país, principalmente da meia-noite até o amanhecer, sem necessidade de equipamentos especiais.
De acordo com o astrônomo Marcelo De Cicco, do Projeto Exoss, as Orionídeas são conhecidas por seus meteoros rápidos e brilhantes, que podem atingir 66 km por segundo e deixar rastros luminosos no céu. O nome vem da constelação de Órion, de onde os meteoros parecem surgir, próximos à estrela Betelgeuse.
A coincidência com a Lua Nova, que estará apenas 2% iluminada, deve favorecer a observação, garantindo um céu escuro durante toda a noite. Sob boas condições, será possível ver de 15 a 20 meteoros por hora.
O fenômeno ocorre quando a Terra cruza uma região repleta de fragmentos deixados pelo cometa Halley, que passa próximo ao planeta a cada 75 anos. Quando esses detritos entram na atmosfera, queimam e produzem os riscos luminosos conhecidos como “estrelas cadentes”.
Para observar, especialistas recomendam procurar locais afastados das cidades, com pouca poluição luminosa e céu limpo. A Orionídeas segue ativa até 12 de novembro, mas o auge acontece nos próximos dias.